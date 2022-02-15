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Памятник жертвам политических репрессий изрисовали в центре Москвы

Василий Плиткин

Происшествия
Памятник жертвам политических репрессий изрисовали в центре Москвы
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, Москва, Садовая-Спасская улица Карта всех событий

Неизвестные изрисовали памятник жертвам политических репрессий «Стена скорби» в центре Москвы. Об этом стало известно во вторник, 15 февраля.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, накануне вечером в полицию обратился мужчина, увидевший на памятнике надписи краской.

— Уголовное дело по статье о вандализме возбуждено по факту порчи памятника жертвам политических репрессий «Стена скорби» на Садовой-Спасской улице, — сообщает ТАСС.

В ноябре подростки потушили Вечный огонь в Димитровграде под Ульяновском с помощью снега. В мае подозреваемых в осквернении Вечного огня задержали в Подмосковье.

Подробнее о причинах подросткового вандализма — в материале «Вечерней Москвы».

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