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Подростки снегом затушили Вечный огонь в Ульяновской области

Полина Долганова

Происшествия
Подростки снегом затушили Вечный огонь в Ульяновской области
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Подростки потушили Вечный огонь в Димитровграде под Ульяновском с помощью снега. Правоохранители разбираются в инциденте. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

21 ноября в СМИ появилось видео, на котором, по предварительным данным, школьницы закидывают Вечный огонь снегом.

Уточняется, что нарушители извинились за свой поступок, передает РИА Новости.

В мае сотрудники правоохранительных органов подмосковного Можайска задержали двоих мужчин по подозрению в осквернении памятника павшим в Великой Отечественной войне. Факт осквернения мемориала выявили во время мониторинга системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Прибыв на место происшествия, полицейские задержали двоих местных жителей, которые распивали спиртные напитки, греясь у Вечного огня.

Также весной правоохранители подмосковных Химок задержали мужчину по подозрению в вандализме у Вечного огня. Житель Химок заявил в полицию, что неизвестный мужчина бросил в пламя Вечного огня телевизор, который впоследствии загорелся. По подозрению в совершении этого деяния был задержан 32-летний местный житель. Медосвидетельствование показало, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

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