Подозреваемых в осквернении Вечного огня задержали в Подмосковье

Фото: ГУ МВД РФ по Московской области

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного Можайска задержали двоих мужчин по подозрению в осквернении памятника павшим в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу, 21 мая, рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства внутренних дел РФ.

Факт осквернения мемориала выявили во время мониторинга системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Прибыв на место происшествия, полицейские задержали двоих местных жителей, которые распивали спиртные напитки, греясь у Вечного огня.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 244 Уголовного кодекса РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». С задержанных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «МВД Медиа».

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