Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Подозреваемых в осквернении Вечного огня задержали в Подмосковье
Фото: ГУ МВД РФ по Московской области

Подозреваемых в осквернении Вечного огня задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного Можайска задержали двоих мужчин по подозрению в осквернении памятника павшим в Великой Отечественной войне. Об этом в пятницу, 21 мая, рассказали в пресс-службе регионального главка Министерства внутренних дел РФ.

Факт осквернения мемориала выявили во время мониторинга системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Прибыв на место происшествия, полицейские задержали двоих местных жителей, которые распивали спиртные напитки, греясь у Вечного огня.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 244 Уголовного кодекса РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». С задержанных взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает «МВД Медиа».

Читайте также: Житель Подмосковья бросил телевизор в Вечный огонь

осквернение памятникаМосковская областьВечный огонь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Все мнения
О проекте