Пригожин заявил о планах увеличить число бойцов ЧВК «Вагнер» на 30 тысяч к маю

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К середине мая количество бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» может увеличиться на 30 тысяч человек. Об этом сообщил основатель организации, бизнесмен Евгений Пригожин.

— У нас есть дни, когда мы набираем до 1200 человек в день, при этом среднее количество у нас колеблется от 500 до 800, так как сейчас идет активный рост, — передает Telegram-канал пресс-службы Пригожина.

Предприниматель ответил на вопрос журналистов об открытии в российских регионах, в том числе на базе спортивных клубов, центров по набору в ЧВК.

Бизнесмена попросили рассказать, как осуществляется подготовка военнослужащих в таких местах. Пригожин подчеркнул, что подобного результата, который имеется на сегодняшний день, «не ожидали».

Несмотря на это, он допустил, что через некоторое время количество бойцов-рекрутов начнет снижаться, но уже к середине мая группа «Вагнер» планирует увеличить количество бойцов примерно на 30 тысяч человек.

Также Пригожин рассказал, что Вооруженные силы Украины в районе Артемовска теряют около 10–11 тысяч человек убитыми ежемесячно.