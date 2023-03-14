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Пригожин раскрыл объемы людских потерь ВСУ в Артемовске

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пригожин раскрыл объемы людских потерь ВСУ в Артемовске
Фото: пресс-служба компании «Конкорд» / ТАСС

Вооруженные силы Украины в районе Артемовска теряют около 10–11 тысяч человек убитыми в месяц. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.

Он добавил, что данные Министерства обороны России о потерях ВСУ соответствуют действительности. Кроме того, в районе Артемовска и в нем самом в настоящее время находятся около 70 тысяч украинских военных, передает слова Пригожина RT.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в настоящее время ожесточенные бои идут буквально за каждый метр Артемовска. По его мнению, украинские военные гибнут из-за получаемых из Киева приказов командования.

Скопление украинской боевой авиации в Запорожье свидетельствует о том, что ВСУ активно готовятся к наступлению. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился военный эксперт Владимир Литовкин.

О переброске авиации ВВС Украины в направлении Запорожской области сообщил и член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его данным, речь идет о советских истребителях и вертолетах.

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