Пушилин рассказал о «боях за каждый метр» в Артемовске

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Ожесточенные бои идут буквально за каждый метр Артемовска. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

— Мы видим, что украинский режим абсолютно не считается с многочисленными потерями на Соледарском, Артемовском направлениях, — сказал он.

По мнению Пушилина, украинские военные гибнут из-за получаемых из Киева приказов командования, передает РИА Новости.

Скопление украинской боевой авиации в Запорожье свидетельствует о том, что ВСУ активно готовятся к наступлению. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился военный эксперт Владимир Литовкин.

О переброске авиации ВВС Украины в направлении Запорожской области сообщил и член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его данным, речь идет о советских истребителях и вертолетах.

О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.