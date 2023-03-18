Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, Проектируемый проезд № 661 Карта всех событий

Столкновение нескольких автомобилей произошло в Новой Москве, имеются пострадавшие. Об этом в субботу, 18 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В Проектируемом проезде № 661 столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека.

Еще одна авария произошла на внутренней стороне 90-го километра МКАД перед развязкой с Осташковской улицей, где столкнулись несколько автомобилей.

На месте инцидента работали профильные специалисты оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.