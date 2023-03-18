Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столкновение нескольких автомобилей произошло в Новой Москве

Евгений Жуков
Происшествия
Столкновение нескольких автомобилей произошло в Новой Москве
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Проектируемый проезд № 661 Карта всех событий

Столкновение нескольких автомобилей произошло в Новой Москве, имеются пострадавшие. Об этом в субботу, 18 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В Проектируемом проезде № 661 столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека.

Еще одна авария произошла на внутренней стороне 90-го километра МКАД перед развязкой с Осташковской улицей, где столкнулись несколько автомобилей.

На месте инцидента работали профильные специалисты оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Транспорт Новая Москва ДТП
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стоит ли переживать из-за отсутствия фильмов Disney на российских онлайн-сервисах

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте