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Столкновение нескольких автомобилей произошло в Новой Москве
Москва, Проектируемый проезд № 661 Карта всех событий
Столкновение нескольких автомобилей произошло в Новой Москве, имеются пострадавшие. Об этом в субботу, 18 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
В Проектируемом проезде № 661 столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека.
Еще одна авария произошла на внутренней стороне 90-го километра МКАД перед развязкой с Осташковской улицей, где столкнулись несколько автомобилей.
На месте инцидента работали профильные специалисты оперативных служб города. Все обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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