Музей Победы пригласил на цифровую выставку ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы 18 марта разместил на своем сайте виртуальную выставку «Севастополь — город русской славы» в День воссоединения Крымского полуострова с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Цифровая экспозиция посвящена городу-герою, который не раз становился центром боевых действий. В выставку вошли более 150 оцифрованных фотографий, документов, карт, плакатов, газет из фондов Музея Победы, — говорится в сообщении.

Предложенные материалы расскажут о подвигах защитников города во времена Великой Отечественной войны. Пользователи увидят фотографии боев за Севастополь, будни сражающегося города, а также портреты героев.

Музей Победы 19 марта проведет онлайн-программу, подготовленную ко Дню моряка-подводника. В рамках онлайн-мероприятия запланирована лекция «История на почтовых марках», которую проведет филателист Ирина Павлова. Она расскажет об историях боевых подвигов советских подводников.