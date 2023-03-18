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Возгорание произошло в одноэтажном здании на востоке Москвы

Евгений Жуков
Происшествия
Возгорание произошло в одноэтажном здании на востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Новокосинская улица, 48 Карта всех событий

Возгорание в одноэтажном здании произошло на востоке столицы. Об этом в субботу, 18 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным собеседника «ВМ», объект частично обрушился из-за пожара. Здание, находящееся по адресу улица Новокосинская, дом 48, вероятно, является недействующим. Площадь возгорания на данный момент составляет 100 квадратных метров.

Еще один пожар произошел на химзаводе «Тонкий Органический Синтез» в подмосковном городе Долгопрудном.

По предварительным данным, на предприятии воспламенилась емкость объемом 12 кубометров, где хранится талловое масло. В результате инцидента пострадал один человек, являющийся сотрудником данного предприятия.

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