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Гол Дзюбы помог «Локомотиву» одержать волевую победу над «Краснодаром»

Евгений Жуков
Спорт
Гол Дзюбы помог «Локомотиву» одержать волевую победу над «Краснодаром»
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Краснодар» уступил московскому «Локомотиву» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу. Об этом стало известно в субботу, 18 марта.

Встреча, которая прошла в столице на «РЖД-Арене», закончилась волевой победой хозяев со счетом 3:2. У гостей мячи забили Хуниор Алонсо и Джон Кордоба. В команде москвичей отличились Дмитрий Баринов, Максим Глушенков и Артем Дзюба.

На 64-й минуте защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил вторую желтую карточку, вследствие чего был удален с поля. Через восемь минут после второго предупреждения поле покинул защитник «Локомотива» Игорь Смольников.

В конце первого тайма вратарь «Краснодара» поймал мяч после удара Дзюбы с пенальти. Игрок «Локомотива» не реализовал три из последних четырех 11-метровых в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Столичная команда одержала третью победу подряд в чемпионате России после назначения на пост главного тренера Михаила Галактионова.

Российский футбольный союз объявил расписание полуфинальных матчей Кубка России. В «Пути РПЛ» команды проведут ответные матчи.

Так, 4 апреля в 17:00 по московскому времени сыграют екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак». На следующий день в 19:30 ЦСКА встретится с самарскими «Крыльями Советов».

В первом полуфинальном этапе «Пути регионов» проведут матчи «Динамо» и «Акрон», а также «Краснодар» и «Ростов».

Футбол Артем Дзюба РПЛ (Российская премьер-лига)
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