СК проведет проверку по факту повреждения подростком горелки Вечного огня в Можайске

Фото: СК РФ

Правоохранительные органы проведут следственную проверку по факту повреждения подростком 2011 года рождения горелки Вечного огня в Подмосковье с помощью порошкового огнетушителя. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в субботу, 18 марта.

— Следственным отделом по городу Можайску ГСУ СК России по Московской области организована проверка по информации СМИ о вандализме и хулиганских действиях подростка, который бросил огнетушитель в Вечный огонь мемориального комплекса «Парк имени 40-летия Победы», расположенного в городе Можайске, — сказала правоохранитель.

По информации следствия, подросток нашел огнетушитель на мусорке и решил проверить, взорвется ли он, для чего положил баллон на горелку Вечного огня, в результате чего произошел хлопок.

Подросток, совершивший данный поступок, уже ранее был поставлен на профилактический учет в полицию. В отношении его матери был составлен административный протокол.