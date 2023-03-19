Народный календарь. Как закликать весну на Сорок Сороков 22 марта

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По народному календарю 22 марта отмечается Сорок Сороков. Верующие в этот день вспоминают 40 севастийских мучеников, которых казнили за веру в Иисуса Христа.

В начале IV века римский император Константин Великий издал указ о свободе вероисповедания. Не все его поддерживали: среди отрицающих был и полководец-язычник Ликиний. Он созвал 40 своих подчиненных, которые были христианами, и приказал совершить публичное идолопоклонство. Верующие не поддались ни на уговоры, ни на угрозы.

Тогда Ликиний приказал выставить людей голыми в ночь на мороз. Под стражей они стояли до утра на льду замерзшего озера. Эта пытка не сломила их веру, что разозлило полководца. Утром севастийским мученикам перебили ноги и сожгли на костре.

Сорок Сороков считали в народе еще одним днем встречи весны. Люди ждали возвращения птиц с их зимовок. К их прилету из сладкого теста пекли печенье в форме ласточек, зябликов или жаворонков. Затем их использовали в обряде зова весны.

Дети насаживали печенье в виде птиц на длинные палки и громко звали весну, размахивая шестами. Затем выпечку съедали с медом или сметаной за чаем.

Согласно поверьям, на Сорок Сороков запрещен любой физический труд, работа по дому, рукоделие. В этот день нельзя поддаваться злости. Чтобы приманить благополучие в дом, следует испечь печенье в форме жаворонков и раздать детям на улице.

Приметы погоды:

Теплый ветер сулит пасмурное и дождливое лето.

Если 22 марта поют синицы, стало быть, весну призывают.

Если вокруг солнца сегодня наблюдаются блики и круги, значит, летом будет хороший урожай.

Именины отмечают: Александра, Наталья, Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас.