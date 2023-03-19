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Приметы и советы

Нутрициолог Конюхова рассказала, что нужно есть для сохранения молодости

Юлия Курганова

Сюжет: 

Еда
Общество
Нутрициолог Конюхова рассказала, что нужно есть для сохранения молодости
Фото: shutterstock

Нутрициолог Наталья Конюхова назвала продукты, которые нужно есть для сохранения молодости. В первую очередь она посоветовала придерживаться правильного питания, отказавшись от сахара.

По словам специалиста, ранние морщинки на коже — это первый признак поражения коллагеновых и эластиновых волокон простыми сахарами. При этом сахар оказывает негативное воздействие почти на все органы, и его потребление в больших дозах нарушает обмен веществ.

Конюхова порекомендовала включить в рацион больше пряностей. По ее словам, базилик, мелисса, розмарин, майоран, шалфей, тимьян, мята улучшают метаболизм, способствую похудению, оказывают противотромбозное, противовоспалительное, антиоксидантное, иммуномодулирующее, антидепрессантное, противовирусное и антибактериальное действие. Также она сообщила, что следует есть больше зелени, перца и грибов.

Кроме того, необходимо нарастить потребление продуктов, которые содержат витамин А — это фрукты и овощи, зелень, дыня, красный перец. Калий можно получать из помидоров, арбузов, красного перца и грейпфрута.

Витамины группы В нутрициолог посоветовала получать из авокадо, яичных желтков, бобовых, спаржи, миндаля, свеклы и грибов.

Эксперт рассказала в интервью «Мосленте», что источниками витаминов С и Е являются шиповник, черная смородина, цитрусовые, киви, шпинат, зеленый перец, дыня, семена, орехи, авокадо.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал эффективный способ, который замедляет процесс старения. По его словам, большое влияние на красоту и молодость женщин оказывает содержание железа в организме.

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