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Метеоролог Позднякова: В Москве с 20 марта наступит метеорологическая весна

Игорь Синельников

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Метеоролог Позднякова: В Москве с 20 марта наступит метеорологическая весна
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

К концу первого весеннего месяца в столице ожидаются температуры выше климатической нормы. Это может привести к тому, что уже в ближайшее время в Москве полностью сойдет снежный покров. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Как отметила метеоролог, для нынешнего марта характерен переизбыток осадков.

— Однозначно пока говорить нельзя, но есть тенденция к тому, что март закончится с избытком осадков. Сейчас на всей территории столичного региона (и Москвы тоже) количество осадков составило или даже превысило норму, — рассказала специалист.

Собеседница «ВМ» обратила внимание на еще одну особенность марта: он получается теплее климатической нормы. Первая половина месяца оказалась близка к норме, однако последующие более теплые дни позволят среднесуточной температуре более устойчиво выйти на положительный фон, уточнила эксперт.

Приход метеорологической весны в столицу уже близок, уверена Позднякова.

— Каждый вкладывает в понятие настоящей весны какие-то свои мысли. Кто-то связывает с моментом схода снежного покрова, кто-то — с переходом среднесуточных или ночных температур к положительным значениям. Понятие метеорологической весны означает тот момент, когда среднесуточные температуры воздуха устойчиво становятся положительными. С 20 марта у нас наступит метеорологическая весна. Ночи будут с положительной температурой воздуха, дни тоже будут довольно теплыми, — рассказала эксперт.

По мнению метеоролога, при нынешней ситуации к концу марта — началу апреля снега в Москве не останется. В лесах снежный покров может не сходить до мая, резюмировала эксперт.

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