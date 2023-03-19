Сергунина: Жителей столицы приглашают принять участие в конкурсе «Покажи Москву!»

Фото: Пресс-служба Мостуризма

Прием заявок на конкурс авторских экскурсий «Покажи Москву!» стартует в понедельник, 20 марта. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Предложить вариант экскурсии по столице можно до 10 мая на сайте проекта. Ежегодно конкурс дает москвичам возможность рассказать об уникальных местах и достопримечательностях своего района, — отметила представитель мэрии.

1/2 Фото: Пресс-служба Мостуризма 2/2 Фото: Пресс-служба Мостуризма

Она также добавила, что в роли автора может выступить как профессиональный гид, так и обычный житель столицы, увлекающийся историей и архитектурой. По словам Сергуниной, в 2023 году участникам предложено пять тем: история, наука, спорт, экология и речные прогулки.

Маршрут может быть любым: пешеходным, велосипедным или, к примеру, составленным по мотивам художественных произведений. В результате будет определено 17 победителей, 10 из которых выберет экспертное жюри, а остальных — участники проекта «Активный гражданин» в ходе онлайн-голосования.

Итоги конкурса объявят в июле этого года. Финалистам вручат памятные подарки и дипломы городского Комитета по туризму и партнеров конкурса. Лучшие маршруты также опубликуют в журнале Russpass Mag.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году туристический поток в столице составил почти 18 миллионов человек. Так, за 2022 год столицу посетили 3,8 миллиона детей из регионов России и около 1,7 миллиона иностранцев. Благодаря туризму доходы городского бюджета составили 120,4 миллиарда рублей.