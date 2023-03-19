Программа в честь 150-летия Сергея Рахманинова пройдет в Музее Скрябина в 2023 году

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В период с апреля по сентябрь 2023 года в Мемориальном музее Скрябина состоится программа «Наш Рахманинов», посвященная 150-летию со дня рождения композитора. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Впереди у нас более 20 мероприятий, на которых прозвучат его фортепианные, скрипичные, вокальные и духовные сочинения. И конечно же, как учреждение музейного профиля мы готовим масштабную выставку, достойную этого события, — рассказал директор Мемориального музея А. Н. Скрябина Александр Лазарев.

В рамках концертной программы учащиеся музыкальных школ, молодые пианисты и известные музыканты представят свои новые проекты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

13 марта почти 100 чтецов и артистов выступили в Музее Победы с постановками к 110-летию Сергея Михалкова. Член Союза писателей России Михаил Слуцкий сообщил, что Гимн Советского Союза был создан в 1943 году, во время войны. Он отметил, что его написал Сергей Михалков вместе со своим фронтовым другом — поэтом Габриэлем Эль-Регистаном.