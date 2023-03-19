Гагарина с кулаками набросилась на Басту во время съемок телешоу «Голос»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Новый скандал разгорелся на шоу «Голос» — все началось с исполнительницы Маргариты Багдасарян. Сочинская певица настолько покорила знаменитых наставников, что они все к ней повернулись.

Один из членов жюри Владимир Пресняков воспользовался новым правилом блока судей и заблокировал действия для Антона Беляева. Другой скандальный момент на шоу был связан с Василием Шкивидоровым. К исполнителю опять развернулись все наставники, но на этот раз в блоке оказалась Полина Гагарина.

Артистка хотела 35-летнего участника к себе в команду, поэтому с кулаками набросилась на Басту. Сам рэпер пошутил, что его избили прямо на рабочем месте.

В новом сезоне музыкального шоу «Голос» из-за введенных правил ситуация становится все напряженнее. Теперь наставники могут не только разворачиваться к конкурсантам, но и блокировать других судей, чтобы вокалисты не могли сделать выбор в их пользу.

В новом сезоне в качестве наставников появились Владимир Пресняков и музыкант Антон Беляев. Также в жюри сидят рэпер Баста и Гагарина.