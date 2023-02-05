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Стали известны наставники нового сезона «Голоса»

Евгений Белоусов
Общество
Стали известны наставники нового сезона «Голоса»
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Уже совсем скоро пройдут первые слепые прослушивания 11-го сезона шоу «Голос». В новом сезоне появятся два новичка среди жюри. А сейчас участники программы готовятся к съемкам в Москве.

Судить их будут Полина Гагарина, Баста и дебютанты в жюри — певец Владимир Пресняков и дошедший до полуфинала второго сезона шоу Антон Беляев.

— Я пришел за яркими голосами, в которых любовь и надежда. Люди соскучились по искренности, поэтому буду выбирать не только голоса и музыку, но и личность. Я пришел на «Голос» узнать, как и о чем сейчас поет наша страна, — рассказал Пресняков.

Ведущей нового сезона шоу станет Яна Чурикова, передает StarHit.

В 2021 году из-за последствий перенесенного коронавируса скончался российский певец Александр Градский. Участница четвертого сезона шоу «Голос» Алла Рид рассказала о последних днях артиста в проекте. По ее словам, артист очень любил это шоу и не хотел покидать его до самого конца.

В своих воспоминаниях специально для «Вечерней Москвы» журналист и писатель Евгений Додолев рассказал, что до самой смерти Градский оставался прежним и не унывал. По его словам, нередко от артиста можно было услышать привычные шутки и язвительные комментарии обо всех вокруг.

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