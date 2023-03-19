«Подходящий момент»: что могут обсудить на встрече лидеры России и Китая

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По приглашению российского лидера Владимира Путина в Россию приезжает лидер КНР Си Цзиньпин. В рамках встреч планируется подписание важных двусторонних документов. Какие проблемы есть у России и Китая и о чем будут разговаривать лидеры государств, «Вечерней Москве» рассказал руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

По его мнению, именно сейчас для такой встречи момент наиболее подходящий.

— Сейчас полностью определились политические перспективы на ближайшее пятилетие. Шансы на переизбрание Си Цзиньпина на третий срок больших сомнений не вызывали, но это важное, с точки зрения китайской политики, событие. Его нужно было дождаться, а уже потом встречаться и планировать на больший срок, — рассказал эксперт.

По словам собеседника «ВМ», ближайшие годы будут крайне важными для России и Китая. Баланс сил между востоком и западом меняется в очень быстром темпе, подчеркнул Ломанов.

Эксперт рассказал, что одной из тем встреч лидеров государств будет безопасность стран.

— Россия и Китай в изменившейся ситуации могут подтвердить свою приверженность тому направлению действий, которого они придерживались в предыдущие годы. Речь идет о взаимной поддержке в защите коренных интересов друг друга. Россия решает свою угрозу безопасности на западном направлении, Китай — на восточном, — объяснил специалист.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин будут говорить об экономическом сотрудничестве. В этих вопросах у России и Китая очень много общего, уверен собеседник «ВМ».

— Запад все сильнее давит на Китай, пытаясь лишить его возможности экономического развития и отрезать доступ к передовым технологиям. Импортозамещение по ключевым технологиям для Китая сейчас важно. Раньше Китай мог развиваться, закупая все необходимое на глобальном рынке, если это по какой-то причине нельзя было произвести в стране. Сейчас у Китая проблема: деньги есть, а рынков нет. Китайскую высокотехнологичную продукцию запрещают продавать за рубеж, а западные комплектующие — поставлять в Китай, чтобы он не мог производить слишком современную продукцию, — заключил Ломанов.