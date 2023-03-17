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Кремль: Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению Путина

Полина Пашкина
Общество
Кремль: Си Цзиньпин посетит Россию 20-22 марта по приглашению Путина
Фото: Администрация президента РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с визитом Россию 20-22 марта по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить развитие отношений в области всеобъемлющего стратегического партнерства России и Китая. Также лидеры стран подпишут ряд важных двусторонних документов.

Кроме того, лидеры России и Китая планируют обменяться мнениями в контексте укрепления сотрудничества стран на международной арене, передает Telegram-канал «Кремль. Новости».

Таким образом, подтвердились сведения агентства Reuters о планируемом визите Си Цзиньпина. Источники, знакомые с ситуацией, считали вероятным, что поездка состоится уже в 20-х числах марта.

Издание Wall Street Journal сообщило, что после визита в Москву Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В случае, если беседа состоится, то она станет первым разговором лидеров Китая и Украины с февраля 2022 года.

Россия Владимир Путин Си Цзиньпин
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