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Москвичи выбрали названия улиц для шести тысяч объектов в кинематографическом квартале

Евгений Силаев
Город
Москвичи выбрали названия улиц для шести тысяч объектов в кинематографическом квартале
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Жители столицы в ходе голосования в рамках проекта «Активный гражданин» выбрали названия улиц для шести тысяч объектов в кинематографическом квартале. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В кинематографическом квартале уже более ста лет работает киностудия «Мосфильм». Улицы здесь получили названия в честь выдающихся отечественных актеров и режиссеров: Леонида Гайдая, Анатолия Папанова, Олега Табакова, Василия Ланового, Андрея Миронова и других.

— За год более 6,2 тысячи зданий, сооружений, помещений, машино-мест и земельных участков получили адреса в кинематографическом квартале. Больше всего объектов адресовано на улицах Янковского и Василия Ланового — 2,3 и 1,8 тысячи соответственно, — рассказал Гаман.

Министр отметил, что при смене названия улиц собственникам не нужно вносить изменения в документы. В таких ситуациях данные автоматически передаются в Росреестр, приводит слова Гамана официальный сайт мэра Москвы.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в рамках проекта «Мой район» в шести районах столицы ведутся работы по благоустройству. Речь идет о Дорогомилове, Крылатском, Кунцеве, Можайском, Филевском Парке и Фили-Давыдкове.

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