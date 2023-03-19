Собянин: До конца 2024 года в ТиНАО введут в эксплуатацию 70 километров автодорог

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) за последние 11 лет построили более 360 километров дорог. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь идет о 50 объектах дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе пяти путепроводах через железные дороги и 37 мостах.

Глава города отметил, что на текущий момент завершены реконструкция Калужского шоссе и строительство автодороги Марьино — Саларьево. Помимо этого, были открыты три участка магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, было запущено движение по нескольким трассам.

В данный момент ведется строительство трассы Мамыри — Пенино — Шарапово. До конца года планируется открыть движение по дороге Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево.

— Формирование основного транспортного каркаса ТиНАО завершим уже в 2023 году. А до конца 2024-го введем в эксплуатацию еще 70 километров дорог, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В столице открыли семь дополнительных перехватывающих парковок. Благодаря этому появились 657 новых мест. Новые парковки начали работу у станций метро «Ховрино», «Чертановская», «Юго-Восточная», «Перово» и «Беляево».