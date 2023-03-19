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Музей Победы представит выставку «Обыкновенный нацизм» в Салехарде

Евгений Силаев
Город
Музей Победы представит выставку «Обыкновенный нацизм» в Салехарде
Фото: Музей Победы

Музей Победы 20 марта представит выставку «Обыкновенный нацизм» в Музейно-выставочном комплексе (МВК) имени И. С. Шемановского в Салехарде. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

Всего на выставке будут представлены более 100 экспонатов из коллекции Музея Победы, а также документы, собранные межмузейной группой в зоне боевых действий. Особое место займет инсталляция, посвященная погибшим детям Донбасса.

Также все желающие смогут воспользоваться более 20 информационными планшетами, на которых разместят фотографии, документы, дневники и прочие вещи, рассказывающие о преступлениях украинских нацистов во времена Великой Отечественной войны и современных действиях нацбатальонов.

Авторы подчеркивают, что целью выставки является демонстрация связи современных сторонников киевского режима с коллаборантами времен ВОВ. Ознакомиться с экспозицией можно до 21 мая.

Помимо этого, в Музее Победы прошла лекция, посвященная Курской битве. Мероприятие состоялось в рамках «Открытого лектория», являющегося подготовительным этапом к «Диктанту Победы».

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