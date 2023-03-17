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Лекция о Курской битве прошла в Музее Победы

Евгений Силаев
Город
Лекция о Курской битве прошла в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы рассказали о Курской битве в рамках лекции, которая прошла в пятницу, 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Мероприятие состоялось в рамках «Открытого лектория», являющегося подготовительным этапом к «Диктанту Победы». Лекцию провел сотрудник Музея Победы, доктор исторических наук Валерий Куличков.

— Курская битва стала самой грандиозной за всю войну по количеству задействованных в ней людей и техники. Звания Героя Советского Союза по итогам сражения под Курском было удостоено 268 человек, — рассказал Куличков.

Слушатели лекции узнали о ходе сражения, силах сторон и других интересных фактах. Всего в рамках «Открытого лектория» состоится восемь лекций о самых значимых событиях Великой Отечественной войны.

Музей Победы 19 марта проведет онлайн-программу, подготовленную ко Дню моряка-подводника. В рамках онлайн-мероприятия запланирована лекция «История на почтовых марках», которую проведет филателист Ирина Павлова. Она расскажет об историях боевых подвигов советских подводников.

Горожан пригласили отпраздновать День воды в Дарвиновский музей 18 марта. В стенах музея также состоится научно-популярная лекция «Морские драконы мезозоя».

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