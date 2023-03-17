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Москвичей пригласили отпраздновать День воды в Дарвиновский музей

Араз Салехов
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Москвичей пригласили отпраздновать День воды в Дарвиновский музей
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Москва, улица Вавилова, 57 Карта всех событий

В Государственном Дарвиновском музее состоится праздник, приуроченный ко Всемирному дню воды. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— 18 марта для посетителей откроется выставка «Такие разные гусеобразные». Гостей ждут авторская экскурсия по экспозиции, а также игровая программа, — говорится в сообщении.

В тот же день в стенах музея состоится научно-популярная лекция «Морские драконы мезозоя». Она посвящена ящерам, которых часто ошибочно называют морскими динозаврами. В период с 10:30 до 16:00 пройдут демонстрационные занятия. К примеру, за раками и рыбами можно понаблюдать на занятии «Живые обитатели водоемов», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне горожан пригласили на выставку и мастер-классы в павильоне «Транспорт СССР» — 18 и 19 марта там пройдут познавательные мероприятия. Гостям мероприятия расскажут, какие правила поведения приняты в транспорте.

В минувший вторник, 14 марта, стало известно об открытии выставки «Москва заботится о ваших питомцах» в честь 90-летия государственной ветеринарной службы столицы. Она открылась на Тверском бульваре и в Екатерининском парке.

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