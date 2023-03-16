Москвичей пригласили на выставку и мастер-классы в павильоне «Транспорт СССР»

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В павильоне «Транспорт СССР» на Выставке достижений народного хозяйства 18 и 19 марта пройдут познавательные мероприятия. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе Музея транспорта Москвы.

Посетителям павильона предложили ознакомиться с выставкой «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра». Также для участников любого возраста в субботу, 18 марта, пройдет интерактивная лекция «Основы пассажирской грамотности: пассажир вежливый».

Гостям мероприятия расскажут, какие правила поведения приняты в транспорте. Спикером на лекции выступит старший преподаватель кафедры управления транспортными комплексами Государственного Университета Управления Галина Ласточкина, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Столичный Музей транспорта выпустил тематические карты «Тройка», посвященные открытию новой выставки «Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра». Новые проездные билеты тиражом 5000 экземпляров можно приобрести в кассах на станциях Большой кольцевой линии метро.