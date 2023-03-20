Посольство Польши объяснилось за слова посла о конфликте с Россией

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Посольство Польши во Франции объяснилось за слова посла Яна Эмерика Росцишевского, который допустил вступление Варшавы в конфликт с Москвой. В дипмиссии заверили, что заявление Росцишевского было неверно понято, поскольку слова дипломата вырвали из контекста. Комментарий посольства был опубликован в воскресенье, 19 марта.

— Внимательное прослушивание всего разговора позволяет понять, что не было заявления о прямом участии Польши в конфликте, а было лишь предупреждение о последствиях поражения Украины: о возможности нападения или втягивания Россией в войну очередных стран Центральной Европы — Прибалтики и Польши, — объяснили польские дипломаты.

В посольстве Польши заверили: если обратить внимание на другие фрагменты выступления Росцишевского, то дипломат не раз подчеркивал, что Польша не находится в состоянии войны. Но в дипмиссии добавили, что Варшава делает все возможное для помощи Украине в текущей ситуации, передает ТАСС.

Ранее Ян Эмерик Росцишевский заявил, что польская армия начнет прямой военный конфликт с Россией в том случае, если Украина потерпит поражение. По мнению дипломата, ситуация на Украине является борьбой за европейские ценности. Именно поэтому Киев должен одержать победу, убежден Росцишевский.