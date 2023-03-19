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Посол Польши во Франции заявил, что Варшава вступит в конфликт с Москвой при поражении ВСУ

Евгений Силаев
В мире
Посол Польши во Франции заявил, что Варшава вступит в конфликт с Москвой при поражении ВСУ
Фото: Unsplash

Польская армия начнет прямой военный конфликт с Россией в том случае, если Украина потерпит поражение. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский.

По мнению дипломата, конфликт на Украине является борьбой за европейские ценности. Именно поэтому Киев должен одержать победу, убежден политик.

— Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт, — заявил Росцишевский, чьи слова приводит РИА Новости.

17 марта польский министр обороны Мариуш Блащак заявил о готовности разместить РСЗО HIMARS на границе с Калининградской областью. Он отметил, что всего республика получит от США около 500 установок.

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с поставками натовского вооружения изменится характер грядущего наступления российской армии.

Собеседники «ВМ» полагают, что глобальных изменений от поставок западного вооружения на Украину ожидать не стоит. Прежде всего это связано с его количеством.

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