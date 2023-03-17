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Приметы и советы

Польша планирует разместить HIMARS на границе с Калининградской областью

Евгений Силаев
В мире
Польша планирует разместить HIMARS на границе с Калининградской областью
Фото: shutterstock

Польша разместит несколько американских РСЗО HIMARS у границ Калининградской области. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщил польский министр обороны Мариуш Блащак.

— Еще в этом году на вооружение 16-й механизированной дивизии поступят американские HIMARS, — сказал Блащак.

Системы были заказаны еще в 2019 году, пояснил он. Всего США одобрили передачу Польше 500 реактивных установок, приводит слова Блащака РИА Новости.

Первую партию из четырех танков Leopard 2А4 в рамках военной поддержки Польша передала Украине 24 февраля. По словам премьер-министра республики Матеуша Моравецкого, в ближайшее время будет поставлена остальная часть заявленной со стороны Варшавы помощи.

Западные страны расширяют арсенал поставляемого на Украину оружия. «Вечерняя Москва» побеседовала с военными экспертами, чтобы понять, как в связи с поставками натовского вооружения изменится характер грядущего наступления российской армии.

Собеседники «ВМ» полагают, что глобальных изменений от поставок западного вооружения на Украину ожидать не стоит. Прежде всего это связано с его количеством.

Оружие Польша Калининградская область Россия
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