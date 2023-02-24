Польша передала Украине первую партию танков Leopard 2

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Руководство Польши передало украинской стороне первую партию из четырех танков Leopard 2А4 в рамках военной поддержки Киева. Об этом в пятницу, 24 февраля, рассказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

— Сегодня Польша хочет как первая европейская страна символически передать первые четыре польских Leopard 2А4, — заявил польский политик, вручив президенту Украины Владимиру Зеленскому соответствующие документы.

Моравецкий также добавил, что в ближайшее время будет поставлена остальная часть заявленной со стороны Варшавы помощи. Кроме того, он призвал своих коллег из Евросоюза и Североатлантического альянса поступить аналогичным образом, передает РИА Новости.

По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, основная военная техника прибудет на Украину уже в середине марта. При этом он напомнил, что украинские танкисты в настоящее время обучаются на территории республики.

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