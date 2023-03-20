КНДР объяснила цель регулярных пусков ракет
КНДР заявила, что на минувших выходных провела очередные учения для совершенствования своего тактического ядерного потенциала. Таким образом Пхеньян отвечает на расширение учебных военных маневров Южной Кореи и США, передает северокорейское агентство ЦТАК.
Как заявили в КНДР, тактическая ракета пролетела 800 километров и впоследствии успешно поразила цель. Пхеньян настаивает на том, что Соединенные Штаты и Южная Корея в последнее время усиливают совместные военные учения, направленные «против КНДР», передает агентство Reuters.
Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что его страна должна быть готова к сдерживанию противников. В том числе, к нанесению ядерного удара «в любой момент», когда это потребуется.
Ранее стало известно, что КНДР 16 марта испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17». Северокорейское радио сообщило, что в стране создается нестабильная ситуация из-за агрессивных учений, которые проводят США и «южнокорейские марионетки».