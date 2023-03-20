КНДР объяснила цель регулярных пусков ракет

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КНДР заявила, что на минувших выходных провела очередные учения для совершенствования своего тактического ядерного потенциала. Таким образом Пхеньян отвечает на расширение учебных военных маневров Южной Кореи и США, передает северокорейское агентство ЦТАК.

Как заявили в КНДР, тактическая ракета пролетела 800 километров и впоследствии успешно поразила цель. Пхеньян настаивает на том, что Соединенные Штаты и Южная Корея в последнее время усиливают совместные военные учения, направленные «против КНДР», передает агентство Reuters.

Лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что его страна должна быть готова к сдерживанию противников. В том числе, к нанесению ядерного удара «в любой момент», когда это потребуется.

Ранее стало известно, что КНДР 16 марта испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-17». Северокорейское радио сообщило, что в стране создается нестабильная ситуация из-за агрессивных учений, которые проводят США и «южнокорейские марионетки».