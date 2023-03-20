Си Цзиньпин раскрыл истинную позицию Китая по Украине

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Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции по украинскому кризису, при этом активно продвигая идею мирных переговоров, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Статья китайского лидера была опубликована в понедельник, 20 марта.

— С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам, — написал Си Цзиньпин в авторском материале для РИА Новости и «Российской газеты».

Си Цзиньпин отметил, что для урегулирования украинского кризиса нужно опираться на цели и принципы Устава ООН, на уважение озабоченности разных стран вопросами своей безопасности. Кроме того, председатель КНР подчеркнул, что крайне важно поддерживать любые усилия, направленные на мирное урегулирование обстановки с Киевом, а также сохранять стабильность мировых цепочек в области поставок и производства.

Статья китайского лидера была опубликована в преддверии его визита в Россию. Си Цзиньпин прибудет в Москву 20–22 марта по приглашению президента России Владимира Путина. Главы государств планируют обсудить широкий спектр вопросов и подписать ряд важных двусторонних документов.