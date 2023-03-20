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«Барселона» обыграла «Реал» со счетом 2:1

Ирэна Колесова
Спорт
«Барселона» обыграла «Реал» со счетом 2:1
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Футбольный клуб «Барселона» обыграл «Реал» со счетом 2:1 в центральном матче 26-го тура чемпионата Испании. Команде удалось одержать победу после гола Франка Кессии на второй из добавленных минут.

На девятой минуте матча вел «Реал» после автогола Рональда Араухо. «Барселоне» удалось отыграться прямо перед перерывом — забил полузащитник Серхи Роберто, передает «Матч ТВ».

В конце второго тайма судьи отменили гол Марко Асенсио: было объявлено положение вне игры. Во время второй добавленной минуты решился исход матча — Франк Кесси забил победный для каталонцев гол.

Сейчас на первой строчке чемпионата Испании находится «Барселона». Ее отрыв от соперников из «Реала» составляет 12 очков.

Ранее Российский футбольный союз объявил расписание полуфинальных матчей Кубка России. В «Пути РПЛ» команды проведут ответные матчи. Так, 4 апреля в 17:00 по московскому времени сыграют екатеринбургский «Урал» и московский «Спартак».

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