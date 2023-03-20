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Приметы и советы

Байден захотел помочь Нетаньяху уладить ситуацию в Израиле

Ирэна Колесова
В мире
Байден захотел помочь Нетаньяху уладить ситуацию в Израиле
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил помощь в урегулировании внутриполитических противоречий в еврейском государстве. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-релизе Белого дома.

— Президент предложил поддержку усилиям, предпринимаемым для нахождения компромисса по поводу предлагаемых юридических реформ, — сообщил Белый дом.

Байден также приветствовал договоренности между Израилем и Палестиной по снижению напряженности в регионе. Он заявил, что нужно принимать срочные меры для повышения безопасности и осуждения любых актов терроризма, передает РИА Новости.

Последние три месяца в Израиле не утихают многотысячные протесты против юридической реформы, которую в январе предложила право-религиозная коалиция Нетаньяху. Демонстрации охватили Тель-Авив, Хайфу, Иерусалим, Эйлат и другие крупные города страны.

Одна из самых массовых акций протеста состоялась 14 января в Тель-Авиве. На площадь Хабима вышли десятки тысяч человек. Они выражали несогласие с радикальными изменениями системы правосудия в стране. В частности, с тем, чтобы ограничить полномочия Верховного суда в отношении блокирования законов и решений правительства.

Биньямин Нетаньяху Джо Байден США Израиль
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