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Times of Israel: В Тель-Авиве десятки тысяч граждан протестуют против юридической реформы

Юлия Курганова
В мире
Times of Israel: В Тель-Авиве десятки тысяч граждан протестуют против юридической реформы
Фото: Pixabay

В Тель-Авиве десятки тысяч людей участвуют в акции протеста против юридической реформы министра юстиции Ярива Левина. Об этом в субботу, 14 января, сообщает издание Times of Israel.

— Десятки тысяч демонстрантов собрались на площади Хабима в Тель-Авиве на акции протеста против нового правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его планов по радикальным изменениям в системе правосудия, — сказано в статье.

Уточняется, что в 20:30 по местному времени (21:30 по московскому времени) на акции было почти 80 тысяч человек.

Ранее Левин анонсировал план юридической реформы, ограничивающей полномочия Верховного суда в отношении блокирования законов и правительственных решений. Также она предоставит властям контроль над отбором судей.

Федеральный верховный суд Бразилии добавил экс-президента страны Жаира Болсонару в число фигурантов уголовного дела о беспорядках в столице страны — городе Бразилиа. Об этом 13 января сообщил бразильский филиал телекомпании CNN.

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