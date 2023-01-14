Суд в Бразилии обозначил Болсонару фигурантом дела о беспорядках в столице

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Федеральный верховный суд Бразилии добавил бывшего президента страны Жаира Болсонару в число фигурантов уголовного дела о беспорядках в столице страны — городе Бразилиа. Об этом в пятницу, 13 января, информирует бразильский филиал телекомпании CNN.

По информации журналистов, следственная группа для выяснения состава участников массовых погромов открыла семь дел. Они были возбуждены по статьям о терроризме, участии в организованной преступной группировке, попытке государственного переворота, а также преступлениях против государственного устройства южноамериканской страны, пишет ТАСС.

8 января протестующие сподвижники бывшего президента страны Жаира Болсонару захватили здание Национального конгресса в столице. Правоохранительные органы разгоняли протестующих перцовым газом, а также светошумовыми гранатами. В результате беспорядков были задержаны более 400 человек.

Сам Болсонару заявил, что участники протестных акций в его поддержку, атаковавшие в воскресенье правительственные здания в столице страны, городе Бразилиа, нарушили закон.