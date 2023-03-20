Вильфанд сообщил, что в Москву придет потепление до плюс 12 градусов

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В Москву приходит настоящая весна, во второй половине недели столбики термометров поднимутся до плюс 11-12 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что переходным днем к переменам погоды станет понедельник, 20 марта.

— Со вторника будет приближаться ложбина низкого давления, начинается достаточно однородная погода, которую можно ассоциировать с весной, если бы не снег. Днем воздух будет прогреваться до плюс 7-9 градусов, а со среды показатели будут достигать уже двузначных значений, — рассказал Вильфанд.

По словам метеоролога, в среду воздух прогреется до 10 градусов выше нуля, а уже к субботе в столице потеплеет до плюс 12 градусов. Однако погода будет облачная, возможны небольшие дожди, передает ТАСС.

Ранее синоптики сообщили, что в Москву пришла метеорологическая весна, среднесуточная температура воздуха превысила отметку в ноль градусов. В ближайшее время уже не прогнозируется значительных похолоданий, весенняя погода окончательно вступила в свои права.