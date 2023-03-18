Метеорологическая весна пришла в Москву

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В Москву пришла метеорологическая весна, среднесуточная температура воздуха превысила отметку в ноль градусов.

По словам синоптиков, в ближайшее время значительных похолоданий уже не предвидится, весенняя погода окончательно вступила в свои права.

— В Москве началом климатической весны ранее считалось 27 марта, но после перехода в нынешнем году на новые климатические нормы, рассчитанные за период с 1991 по 2020 год и учитывающие последние изменения климата, эта дата приходится на 21 марта, — говорится в сообщении сайта «Метеовести».

Синоптики уточнили, что в этом году метеорологическая весна в российской столице наступила ровно на неделю раньше климатической нормы.

Следующая неделя в Москве окажется относительно теплой. Снег в городе будет активно таять. Атмосферное давление начнет повышаться, сильных осадков не предвидится, погода будет облачной. Прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.