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Финские железнодорожники объявили общенациональную забастовку

Ирэна Колесова
В мире
Финские железнодорожники объявили общенациональную забастовку
Фото: Pixabay

Финские железнодорожники устроили общенациональную забастовку, она началась в ночь на понедельник, 20 марта. Государственный посредник Ану Саяваара и председатель профсоюза железнодорожников RAU Теро Паломяки рассказали, что протесты не закончатся, пока требования бастующих не будут удовлетворены.

Машинисты требуют улучшения условий труда. Сейчас железнодорожникам в Финляндии дают отдыхать 56 часов без перерыва, они настаивают на 64 часах. Еще одно требование — о повышении зарплаты — уже удовлетворено, машинистам начнут платить больше примерно на шесть процентов, сообщает портал Yle.

Забастовка полностью прекратит пассажирские и грузовые перевозки на всей территории Финляндии. Однако машинисты пообещали, что жизненно важные сферы она не затронет. Власти страны уже объявили, что на время протестов будут курсировать дополнительные автобусы. В свою очередь, авиакомпания Finnair пообещала: действующие самолеты будут заменены на более вместительные, если приостановка движения поездов приведет к повышению спроса на авиабилеты.

Железнодорожники в Финляндии предъявляли свои требования и в минувшее воскресенье, однако тогда попытки переговоров не увенчались успехом. Они рассчитывают достигнуть договоренностей в течение недели.

Ранее масштабную забастовку по всей России объявили сотрудники пунктов выдачи Wildberries. Так они выразили свое недовольство изменившимися условиями труда: работники заявили о непомерных штрафах за брак и возвраты. Кроме того, они потребовали ввести гибкий график приема товара.

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