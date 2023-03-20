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Москвичам стали доступны поездки между любыми остановками в зоне работы сервиса «По пути»

Лейла Алиева
Город
Москвичам стали доступны поездки между любыми остановками в зоне работы сервиса «По пути»
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В Сосенском, Воскресенском, Филимонковском, Десеновском и Рязановском поселениях горожане могут заказать автобус с помощью сервиса перевозок «По пути» до любой остановки в границах зон обслуживания. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

— Всего с октября 2021 года совершено уже больше 800 тысяч поездок. Раньше на автобусе «По пути» в ТиНАО можно было добраться до станций метро и МЦД, а также до социальных объектов и между ними. Теперь стали доступны поездки между всеми 285 остановками сервиса внутри зон его работы, — рассказал он.

Кроме того, горожане могут совершать поездки между станциями Московских центральных диаметров (МЦД) Щербинка и Силикатная, а также станцией метро «Бунинская аллея» Бутовской линии, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 1 декабря на территории инновационного центра «Сколково» начал функционировать сервис «По пути». Транспортные средства курсируют между жилыми домами, учебными и бизнес-центрами.

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