Московские волонтеры отправят в Донбасс более пяти тысяч книг

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Московские волонтеры помогли подготовить к транспортировке уникальный гуманитарный груз в рамках акции «Книги Донбассу» по восстановлению библиотечных фондов русской литературы. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщила председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

— За год с начала работы штабов по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» мы отправили из столицы более 15 тысяч изданий художественной литературы. Еще один культурный гуманитарный груз в Донбасс волонтеры Москвы подготовили осенью. Они передали свыше 400 музыкальных инструментов, нотных тетрадей, мольбертов и других предметов для молодых талантов, — сказала она.

Уточняется, что дарителями книг выступили Научно-исследовательский центр национальных проблем образования Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и Ассоциация учителей родного языка.

Специалисты и добровольцы отсортировали и упаковали в коробки тематические сборники, учебные пособия и учебники, а также другие издания по истории, философии, психологии, филологии, культурологии, педагогике и методике обучения русскому языку. Кроме того, были собраны словари, редкие буквари и художественная литература для детей и взрослых, передает официальный сайт мэра Москвы.

15 марта стало известно об открытии центра Музея Булгакова в одном из арбатских переулков. От прежней библиотеки в здании сохранились читальный зал и книжный абонемент. Также в музее появились выставочный зал, сувенирная и книжная лавки, кафе, музыкальная гостиная, уютный коворкинг и многое другое.