Центр Музея Булгакова открылся в одном из арбатских переулков

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Большой Афанасьевский переулок, 35-37с4 Карта всех событий

Отыскать рукописные тексты и редкие книги любимых произведений, посетить лекции, послушать музыку и даже поработать в приятной атмосфере теперь можно на территории научно-просветительского центра Музея Булгакова на Арбате. Об этом в среду, 15 марта, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что от прежней библиотеки в здании сохранились читальный зал и книжный абонемент. Также в музее появились выставочный зал, сувенирная и книжная лавки, кафе, музыкальная гостиная, уютный коворкинг и многое другое. Светлое и большое пространство открыто для большой аудитории читателей, а также для исследователей творчества и биографии Михаила Булгакова.

— Здесь теперь будет проходить международная научная конференция, посвященная наследию писателя, которая вот уже 10 лет собирает лучших исследователей-литературоведов и критиков в Москве, — говорится в сообщении.

15 марта, в первый день работы центра, гости смогут попасть на обзорную прогулку по зданию или посетить экскурсию «Булгаковский Арбат», послушать концерт камерной музыки в исполнении выпускников Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского или побывать на лекции Елены Михайловой «Книжная полка Михаила Булгакова», передает официальный сайт мэра Москвы.

Также жители Москвы могут посетить выставку, посвященную Герою социалистического труда Елене Чухнюк. Гостям экспозиции будут представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, железнодорожная военная форма, книга «Машинист-героиня Елена Чухнюк», нагрудный знак «Почетному железнодорожнику» и другие раритеты.