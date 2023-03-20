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Turizm Guncel: Среди россиян резко снизился спрос на туры в Турцию

Никита Худяков
В мире
Turizm Guncel: Среди россиян резко снизился спрос на туры в Турцию
Фото: Unsplash

Турецкие отельеры рассказали о низкой активности путешественников при покупке туров. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает издание Turizm Guncel.

Журналисты назвали землетрясение одной из главных причин снижения спроса. Кроме того, цены на туры были резко повышены.

После изменений стоимости отдыха Турция стала дорогим курортом для россиян. Также многие туристы не хотят лететь в страну из-за страха ухудшения ситуации в стране в связи с предстоящими выборами.

— Мы надеемся, что в ближайшие дни количество бронирований улучшится, — передает издание Turizm Guncel слова гендиректора TimeServices Global Сезгина Озера.

Турция рассчитывает, что разрушительные землетрясения на юго-востоке страны не отразятся негативно на туристическом потоке из России, сообщил в феврале представитель Министерства культуры и туризма республики. Он уточнил, что землетрясения произошли на юго-востоке Турции — вдалеке от курортных провинций страны.

Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами: Индией, Сирией, Индонезией, Анголой, Вьетнамом и Филиппинами. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, насколько привлекательны эти направления для россиян, летают ли туда прямые рейсы и сколько стоит отдохнуть в этих странах.

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