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Сотрудников прокуратуры Москвы поздравили с 90-летием со дня образования ведомства

Евгений Силаев
Общество
Сотрудников прокуратуры Москвы поздравили с 90-летием со дня образования ведомства
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичная прокуратура отмечает 90-летие со дня своего образования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 20 марта.

— Образована новая самостоятельная структура в системе органов юстиции Московской области была 20 марта 1933 года. Эта дата и считается днем образования Московской городской прокуратуры, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ведомство практически всю свою историю работало в непростые для страны периоды. Речь идет о временах репрессий, Великой Отечественной войне, восстановлении СССР в послевоенный период и так далее. Все это время в прокуратуре работали выдающиеся личности, стоявшие на страже закона и порядка.

В состав ведомства входят 11 окружных, 32 межрайонные и 3 специализированные прокуратуры. Возглавляет столичное надзорное ведомство прокурор города Москвы, государственный советник юстиции II класса Денис Геннадьевич Попов. Под его руководством трудится 1801 работник.

— Поздравляем работников надзорного ведомства столицы с юбилеем и желаем благополучия и успехов в сложной, но очень важной для всего нашего общества работе, — заключили в пресс-службе.

В 2022 году благодаря работе прокуратуры Москвы было выявлено более 80,5 тысячи нарушений исполнения закона, соблюдения прав и свобод человека, а также возвращено более 2,5 миллиарда рублей невыплаченных зарплат.

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