Владимир Ефимов сообщил о строительстве общественно-деловых объектов в Покровском-Стрешневе

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Москва, Полесский проезд, 16 Карта всех событий

Специалисты возведут общественно-деловые объекты в рамках комплексного развития неэффективно используемого участка в районе Покровское-Стрешнево. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Проект комплексного развития территории площадью 1,14 гектара предусматривает возведение общественно-деловой недвижимости, где в итоге появится более 850 рабочих мест, — сказал он.

В реорганизацию участка вложат почти 3,7 миллиарда рублей. При этом ежегодная прибыль в бюджет города составит около 300 миллионов рублей. Территория расположена по адресу Полесский проезд, владение 16.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на вышеназванной территории собираются построить около 35 тысяч квадратных метров общественной застройки.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице построят 32 спортивных объекта по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году. Наибольшее количество спортобъектов построят на северо-востоке города: 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров.