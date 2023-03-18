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Собянин: В Москве по проектам комплексного развития территорий построят еще 32 спортобъекта

Араз Салехов
Город
Собянин: В Москве по проектам комплексного развития территорий построят еще 32 спортобъекта
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице построят 32 спортивных объекта по проектам комплексного развития территорий, одобренным в прошлом году. Об этом в субботу, 18 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В 10 столичных округах появятся новые физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны, — сказал он.

Наибольшее количество спортобъектов построят на северо-востоке города: 14 спорткомплексов общей площадью около 94 тысяч квадратных метров. Среди районов по количеству спортивных объектов лидирует Отрадное, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В минувшую среду, 15 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что два участка бывших промзон «Алабушево» и «Малино» в Зеленограде реорганизуют по программе комплексного развития территорий. По его словам, планируется возвести свыше 559 тысяч квадратных метров недвижимости.

В начале марта мэр поручил ускорить открытие нового спортивного комплекса «Спутник Арена» в 9-м микрорайоне Зеленограда. На территории объекта общей площадью 9,5 тысячи квадратных метров оборудованы бассейн на шесть дорожек, а также универсальный спортивный зал с трибунами почти на 250 зрителей.

Строительство спорткомплексы Москва Сергей Собянин
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