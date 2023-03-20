Сергунина: Более 300 культурных площадок Москвы приглашают на единый день открытых дверей

Фото: пресс-служба дворца культуры «Капотня»

Москва, Большая Садовая улица, 1 Карта всех событий

В рамках акции «Единый день открытых дверей» москвичи и гости столицы смогут посетить библиотеки и культурные центры. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Свои программы к единому дню открытых дверей подготовили больше 300 площадок. Запланированы мероприятия самых разных форматов. В библиотеках можно будет познакомиться с авторами популярных произведений, послушать лекции о литературе и побывать на книжных выставках. В культурных центрах состоятся отчетные выступления музыкальных и танцевальных коллективов, зрителям представят театральные постановки и предложат присоединиться к кинопоказам, — рассказала Сергунина.

В частности, в Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова в 15:15 пройдет мастер-класс по мультипликации. Дети пройдут путь от разработки идеи до съемки собственной картины.

Посетители центра культуры «Сцена» познакомятся с гримеркой и изготовлением реквизита. Экскурсию для них проведет актриса Анна Попова.

В библиотеке № 134 в 17:00 пройдет мастер-класс по журналистике. Участники получат полезные знания, а также напишут заметку на произвольную тему.

Фото: пресс-служба Московской центральной городской детской библиотеки имени А. П. Гайдара

Накануне Сергунина сообщила, что в понедельник, 20 марта, стартует прием заявок на конкурс авторских экскурсий «Покажи Москву!». Предложить свои варианты можно до 10 мая.