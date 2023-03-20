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Приметы и советы

В Совфеде опровергли информацию о рекомендации отказаться от использования iPhone

Араз Салехов
Общество
В Совфеде опровергли информацию о рекомендации отказаться от использования iPhone
Фото: Вечерняя Москва

Российским сенаторам не рекомендовали отказываться от использования смартфонов компании Apple — iPhone. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

— У нас такого не было пока ничего, — сказал он.

При этом сенатор заявил о готовности отказаться от пользования гаджетом, сообщает РИА Новости.

«Коммерсант» со ссылкой на источники 20 марта сообщил, что сотрудников администрации президента России призвали отказаться от смартфонов американской фирмы Apple до конца текущего месяца. Такое решение принял первый заместитель главы администрации Сергей Кириенко. Причиной таких мер является соблюдение безопасности, так как данная продукция подвержена взлому и шпионажу со стороны Запада.

В России за последний год достаточно активно изменился рынок гаджетов и смартфонов, в том числе и компании — поставщики тематических товаров. Более того, поменялось отношение людей к использованию техники в целом. Какие сейчас тренды предпочитают россияне, «ВМ» узнала у технического директора «ИМБА ИТ» Марата Залотдинова.

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