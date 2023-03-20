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Пластический хирург Гончарова назвала самое удачное время для ринопластики

Ирина Игнатенко
Общество
Пластический хирург Гончарова назвала самое удачное время для ринопластики
Фото: shutterstock

Процесс восстановления после ринопластики в разные сезоны отличается из-за погодных условий, которые рекомендуется учитывать при планировании операции. Об этом рассказала пластический хирург Иляна Гончарова.

Эксперт отметила, что холодный осенне-зимний период не оказывает негативного влияния на процесс реабилитации после такой операции. При соблюдении рекомендаций врача восстановление протекает быстрее и эффективнее, чем весной или летом, когда солнце становится слишком активным. Большое количество солнца может привести к образованию рубцов.

Гончарова добавила, что низкие температуры снижают интенсивность проявления отеков и синяков в первые дни после операции, передает Life.ru.

В свою очередь пластический хирург Павел Моргачев рассказал, когда не стоит делать инъекции ботокса. Особенно опасно будет использовать ботокс во время болезней, которые сопровождаются местными проявлениями. Речь в том числе идет о герпетических высыпаниях, передает Nation news.

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