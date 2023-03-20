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Приметы и советы

Дочь Тутберидзе и ее партнер по льду Смолкин отметили в ресторане годовщину брака

Араз Салехов
Общество
Дочь Тутберидзе и ее партнер по льду Смолкин отметили в ресторане годовщину брака
Фото: Luu / CC BY-SA 4.0

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин отпраздновали годовщину свадьбы. Об этом фигуристка рассказала на своей странице в одной из социальных сетей.

— Один год, — написала спортсменка.

Дэвис и Смолкин заключили брак в американском штате Невада в марте прошлого года. Молодожены предпочли не комментировать всплывшую информацию и попросили не интересоваться их личной жизнью. Однако спустя год пара призналась, что церемония действительно состоялась.

В январе появилась информация о том, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассматривают возможность смены российского гражданства на израильское. Окончательное решение фигуристы примут исходя из политической обстановки в мире. В случае допуска российской сборной к международным соревнованиям в ближайшее время спортсмены могут отказаться от этих планов.

В июне 2022 года американский журналист Дэйв Лиз со ссылкой якобы на слова самой Тутберидзе сообщил, что российская фигуристка Диана Дэвис будет представлять сборную Соединенных Штатов. Однако позже российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опровергла информацию о переходе своей дочери в американскую сборную.

Фигурное катание Россия Свадьбы Этери Тутберидзе
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